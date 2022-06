Il PSG non molla Skriniar, nuova offerta in arrivo per l’Inter: il punto della situazione

Il PSG non ha alcuna intenzione di mollare l'osso su Milan Skriniar. Dopo un'iniziale offerta da circa 40 milioni di euro rispedita al mittente dall'Inter in tempo zero, il club parigino sembra pronto ad un rilancio più sostanzioso. Le disponibilità economiche non mancano, così come l'enorme gradimento per il difensore slovacco, obiettivo numero uno della lista del nuovo dt del club Luis Campos. L'Inter dovrà monetizzare tramite la cessione di qualcuno e, scrive l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nel caso dei big della rosa non accetta sconti: la cifra minima da dover offrire per cominciare a parlare di Skriniar è di circa 80 milioni di euro.