Il PSG insiste: Inter, fuori Skriniar, dentro Bremer?

Il possibile scenario

Pietro Magnani

Il PSG non molla la presa su Milan Skriniar. Nonostante la prima presunta offerta da 50 milioni sia stata rispedita al mittente dall'Inter, il club francese ha identificato lo slovacco come obbiettivo principale per la difesa e non ha intenzione di desistere. I nerazzurri tuttavia non hanno intenzione di mollare facilmente, anzi. Servirà un'offerta clamorosa per far vacillare il club e, qualora arrivasse, l'Inter ha già pronto il sostituto.

I nerazzurri non hanno intenzione di privarsi di Skriniar: è il perno della difesa, uno dei pilastri del progetto. Ed essendo uno degli ultimi della lista dei cedibili, è normale che l'Inter chieda una cifra spropositata per privarsene, quasi fuori mercato: almeno 80 milioni di euro, forse più. Difficile, ma non impossibile, che il PSG si spinga ad offrire tanto per rinforzare la propria difesa ballerina. In quel caso l'Inter investirebbe pesantemente su Bremer, anche se la valutazione de La Gazzetta dello Sport, sembra quantomeno esagerata: 50 milioni.

Calcolando l'intesa del giocatore con l'Inter e la clausola che lo farebbe liberare per soli 15 milioni a gennaio, una richiesta del genere da parte del Torino si rivelerebbe solo controproducente per i granata, che per tirare troppo la corda rischierebbero di trovarsi solo con un pugno di mosche.