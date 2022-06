Inter, occhi sui giovani: settimana decisiva per Asllani e Bellanova

I nerazzurri seguono anche la linea green

Pietro Magnani

L'Inter, in mezzo ai nomi altisonanti di Lukaku e Dybala, continua a lavorare anche per il futuro, puntando su giovani di belle speranze. E proprio nella prossima settimana, stando a quanto riportato da Corriere dello Sport, ci potrebbe essere lo scatto decisivo per Asllani e Bellanova.

Per il centrocampista dell'Empoli i toscani chiedono 15 milioni, ma i nerazzurri sono convinti di poter ottenere un leggero sconto e di riuscire ad evitare l'acquisto a titolo definitivo immediato. L'ago della bilancia potrebbe essere Satriano, che potrebbe essere la contropartita tecnica giusta per mandare in porto l'operazione. Discorso simile per Bellanova, con il Cagliari che chiede 10 milioni e l'Inter pronta a metterne sul piatto 7-8. Anche qui a far svoltare l'operazione potrebbero essere i prestiti di due assi della Primavera dell'Inter, Casadei e Carboni.

Da non sottovalutare poi anche il nome di Cambiaso, acquistabile in saldo dal Genoa avendo un solo anno di contratto. L'obbiettivo potrebbe essere quello di girarlo in prestito una stagione in una medio piccola di Serie A, per farlo recuperare dall'infortunio senza troppe pressioni addosso