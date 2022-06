Dybala-Inter, ancora un po’ di pazienza: si chiude entro 72 ore?

Come riportato da La Gazzetta dello Sportper la fumata bianca finale è solo questione di tempo: entro 48-72 ore si dovrebbero limare gli ultimi dettagli e allora tutto sarebbe apparecchiato per l'arrivo della Joya a Milano. Lunedì o martedì infatti ci dovrebbe essere un ultimo contatto risolutore con Antun, probabilmente nemmeno di persona ma in video chiamata. L'atto finale di una rincorsa lunga, ma ormai terminata a condizioni vantaggiose: 6 milioni di base fissa più 1 di bonus.