L’affare Lukaku si accende: Ausilio in missione a Londra

L' Inter ora, a prescindere dall'affare Dybala , inizia a credere nella possibilità di un Lukaku Bis. Tanto che, secondo La Gazzetta dello Sport , nonostante le tante opportunità di cessioni in Premier League, il vero obbiettivo della visita a Londra di Ausilio sarebbe proprio cercare un'accelerata per il belga.

Nonostante le varie smentite di circostanza infatti, secondo la Rosea i nerazzurri hanno iniziato apertamente le manovre necessarie per cercare di regalare Big Rom a Simone Inzaghi. Certo, finora a tirare le fila sono stati lo stesso Lukaku ed il suo avvocato. Ledure, mentre tra le due società non c'è ancora stato nessun contatto. Marotta e Ledure però sarebbero in contatto costante per cercare di cucire la voragine economica che separa la riuscita dell'operazione dal fallimento.