Inter e Fiorentina fiutano l’affare: scambio (con conguaglio) Pinamonti-Milenkovic?

Inter e Fiorentina, interessate rispettivamente a Nikola Milenkovic e Andrea Pinamonti, potrebbero impostare un'operazione di mercato che preveda uno scambio tra i due. L'edizione odierna del Corriere Fiorentino, infatti, ipotizza questo scenario di calciomercato nemmeno troppo remoto, sulla carta. L'Inter ha in Pinamonti un calciatore individuato come sacrificabile per monetizzare, mentre la Fiorentina si ritrova in casa un Milenkovic in scadenza nel 2023 con nessuna voglia di rinnovare il suo contratto. Venirsi incontro, quindi, potrebbe essere un modo per guadagnarci reciprocamente.