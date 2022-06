Per Lukaku non è più solo prestito per un anno: Inter, soluzione a sorpresa

Romelu Lukaku e l'Inter continuano a fiutarsi, e ora la trattativa potrebbe anche prendere una piega inizialmente imprevista. Rispetto all'ipotesi di un "semplice" prestito per una sola stagione, infatti, il Corriere dello Sport fa un passo avanti. E se si trovasse il modo di rimanere insieme anche per gli anni successivi? L'assist viene offerto dal "modello-Morata", in riferimento all'accordo trovato tra Juventus e Atletico Madrid per l'attaccante spagnolo nel 2020. Un primo prestito oneroso di una stagione, seguito poi da un altro prestito e, solo al termine di questa seconda tornata, l'eventuale riscatto.