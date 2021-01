Pedullà: “Eder-Inter? Non mi risulta. Da Pellé a Giroud, il punto sull’attacco”

Fra i ruoli in cui l’Inter potrebbe fare un’operazione in questa difficile sessione di mercato, caratterizzata dal regime di austerity che frena gli investimenti, c’è senza dubbio l’attacco, dove manca un’alternativa a Romelu Lukaku. Due nomi accostati alla formazione nerazzurra sono stati quelli di Eder e Graziano Pellé, già allenati dal tecnico Antonio Conte durante la sua esperienza alla guida della Nazionale.

Di questo ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportialia: “Non ho tracce di Eder accostato all’Inter, non ti escludo che possa tornare in Italia ma faccio fatica a pensare che possa essere un obiettivo nerazzurro. Fredda la pista Pellé, in Serie A nessuno gli offrirebbe un contratto superiore a sei mesi, cosa che lui potrebbe ottenere in Premier League. Giroud il Chelsea non lo cede”.

