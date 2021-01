Sconcerti su Sampdoria-Inter: “Lukaku out? C’è Lautaro Martinez a fare la differenza”

Mario Sconcerti, noto giornalista del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di TMW Radio alla vigilia di una giornata importantissima per le sorti del campionato. L’Inter di Antonio Conte infatti sarà ospite della Sampdoria, mentre le due grandi rivali per lo Scudetto, Milan e Juve, saranno protagoniste dello scontro diretto.

Sconcerti ha dichiarato: “Quella di Genova poteva essere una trasferta insidiosa in condizioni normali. Senza tifosi solitamente vince chi ha più qualità in rosa. Certo, all’Inter mancherà il leader, Lukaku, ma non sottovalutiamo Lautaro Martinez. L’argentino ha già segnato 9 reti, senza rigori, una solo in meno di Cristiano Ronaldo. Quindi non mi preoccuperei eccessivamente del fare goal, lì davanti i nerazzurri sanno buttarla dentro comunque”.

“Sicuramente è un turno potenzialmente favorevole alla banda di Conte e credo che difficilmente l’Inter si farà sfuggire un’occasione simile. Lo scontro diretto tra Milan e Juve rende la giornata praticamente una partita a 3”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<