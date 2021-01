TS – Inter, Pellé rimane in stand-by, il vero obbiettivo è Milik

L’Inter sta setacciando il mercato alla ricerca di rinforzi che possano aiutare la squadra nell’assalto alla vetta della classifica. Tuttavia, come più volte rimarcato da diversi addetti ai lavori, il Covid-19 ha messo a dura prova le casse dei club, imponendo così una spasmodica caccia all’affare low cost o, addirittura, a parametro zero. Conte vorrebbe un attaccante affidabile che possa far rifiatare Lukaku e Lautaro, vista la fragilità di Sanchez. Riuscirà Marotta, nonostante le difficoltà, ad accontentarlo?

Secondo quanto riportato da TuttoSport, il nome di Graziano Pellé, voglioso di tornare in Italia non sarebbe gradito però ad Antonio Conte, perlomeno non come prima scelta. Per questo sarebbe stato messo in stand-by. L’obbiettivo principale sarebbe Arkadiusz Milik, attaccante finito fuori rosa al Napoli e che potrebbe garantire un’impennata nella qualità offensiva della panchina dell‘Inter. I nerazzurri tuttavia vorrebbero aspettare a muoversi a giugno, quando il calciatore si svincolerà e potrà accasarsi a parametro zero in una nuova squadra.

Il Napoli tuttavia sta cercando in ogni modo di monetizzare a gennaio per non perderlo senza incassare nulla. Impresa piuttosto complicata però, dato i soli 6 mesi di contratto rimasti ad un giocatore inattivo da mesi. Perciò, a meno che Milik non voglia giocare immediatamente, la pista che porta al polacco resta la più calda per l’attacco dell’Inter.

