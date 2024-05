Calciomercato Inter, Enzo Raiola in sede: nuova firma dopo Lautaro

Giornata frenetica dalle parti di Viale della Liberazione in cui si comincia a respirare una fortissima aria di calciomercato. Nelle scorse ore, infatti, l’Inter ha incassato il sì definitivo del suo capitano Lautaro Martinez all’ultima proposta formulata per il rinnovo del contratto.

Per l’annuncio ufficiale, atteso nei prossimi giorni, manca solamente la firma da parte del calciatore che ha deciso di abbassare le richieste iniziali del suo agente e accettare l’ultima offerta dall’Inter. Un altro rinnovo a tinte nerazzurre, tra l’altro, è stato impostato questo pomeriggio all’interno della sede del club interista.

Come rivelato da Calciomercato.it, l’agente Enzo Raiola – fratello del compianto Mino – ha fatto visita all’Inter per trattare il prolungamento di un talento del club nerazzurro. Stiamo parlando di Matteo Cocchi, difensore classe 2007 in scadenza di contratto tra un anno. L’approccio tra le parti è stato positivo e presto il ragazzo verrà blindato con un nuovo accordo.