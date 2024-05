L’agente di Pinamonti incontra l’Inter: la scelta sul ritorno

Tra i vari profili valutati dall’Inter come quinta punta per la prossima stagione, negli ultimi giorni ha preso di nuovo quota il nome di Andrea Pinamonti. L’accostamento dell’ex nerazzurro ha una logica ben precisa, visto che è cresciuto nel settore giovanile del club e può far sicuramente comodo nell’ottica delle liste Serie A e soprattutto Uefa.

Senza dimenticare, inoltre, che stiamo parlando di un ragazzo ancora giovane ma che negli ultimi anni ha fatto registrare ottimi numeri nel campionato italiano. Nonostante i suoi sforzi non siano serviti a salvare il Sassuolo, Pinamonti ha comunque chiuso l’ultima stagione con 11 reti all’attivo messe a segno in campionato.

Per questa ragione, il suo nome è destinato ad infiammare il mercato della prossima estate. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it in seguito all’incontro tra il suo agente Enzo Raiola e l’Inter di questo pomeriggio, è comunque da escludere un suo ritorno a Milano anche solo in prestito. Questo perché il classe 1999 non rientra nei piani futuri del club nerazzurro e perché lo stesso centravanti cerca un progetto in cui essere ancora protagonista.

Chi rimane in prima fila per Andrea Pinamonti è invece il Como che, reduce dalla promozione in Serie A, spera di potersi presentare con un attaccante da doppia cifra al nuovo campionato.