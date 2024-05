Firma insieme a Lautaro, Romano annuncia: “Accordo totale”

Non si ferma certo al rinnovo di Lautaro Martinez il lavoro dei dirigenti dell’Inter sul mercato. La giornata odierna è stata fondamentale per sbloccare finalmente la trattativa con il Capitano nerazzurro, ma le manovre del club proseguono sotto ogni punto di vista.

In attesa di uscire definitivamente allo scoperto con le prossime mosse in entrata, l’Inter si è assicurata un’altra firma in dirittura d’arrivo. Come ribadito negli ultimi giorni, insieme a Lautaro anche Nicolò Barella siglerà un nuovo contratto ufficiale fino al 2029. Per il rinnovo con il centrocampista è tutto fatto e tra qualche giorno sarà lo stesso club ad annunciarlo al popolo nerazzurro.

Questo la conferma definitiva del noto giornalista Fabrizio Romano: “Non solo Lautaro Martinez. L’Inter ha anche raggiunto l’accordo in tutti i dettagli per il nuovo contratto di Nicolò Barella. Firmerà fino al giugno 2029 con un aumento di ingaggio, si attende solo l’annuncio ufficiale da parte del club”.