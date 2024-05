Primo sgarbo di Conte all’Inter: va gratis al Napoli

Nelle prossime ore diventerà ufficiale l’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Un accordo importantissimo da oltre 8 milioni di euro che farà del tecnico leccese il più pagato di sempre nella storia del club partenopeo. Determinante l’insistenza del presidente Aurelio De Laurentiis che sin dal primo istante ha puntato con forza sul nome dell’ex Inter.

Il ritorno di un tecnico vincente nel campionato italiano come Conte, rende ovviamente del Napoli una concorrente temibile dei nerazzurri per lo Scudetto della prossima stagione. L’allenatore leccese è infatti famoso per le grandi ambizioni di successo ed ha ricevuto garanzie da parte del club in merito alla costruzione di un organico di livello.

Tra i primi obiettivi del prossimo mercato, Conte potrebbe peraltro scontrarsi proprio con l’ex Inter. Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha ripreso i contatti con un obiettivo dei nerazzurri per la difesa. Si tratta di Mario Hermoso, centrale di livello internazionale destinato a lasciare l’Atletico Madrid a costo zero tra poche settimane.

A differenza dell’Inter, che in difesa ricerca più che altro delle alternative ai titolarissimi, il Napoli potrebbe garantire allo spagnolo un posto assicurato sul centro sinistra. Chissà che non possa essere proprio questo aspetto a fare la differenza, nonostante ad oggi le parti siano ancora distanti per quanto riguarda l’intesa economica.