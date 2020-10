Sky – Richieste di prestito a fine mercato, la verità su Eriksen. L’Inter ha resistito ma ora dipende tutto da Conte

L’Inter ha blindato Christian Eriksen negli ultimi giorni di calciomercato. Come confermato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, alcune squadre hanno chiesto in prestito il fantasista danese ma né l’Inter né l’ex Tottenham hanno preso in considerazione quest’opzione.

Le cose potrebbero però cambiare da qui a gennaio, molto dipenderà dal minutaggio che Conte concederà ad Eriksen. A quel punto bisognerà anche capire se il prestito potrà essere una soluzione in grado di rivalorizzarlo. Altrimenti l’ex Spurs rimarrà tutta la stagione all’Inter e le parti decideranno il da farsi con calma a fine stagione.

