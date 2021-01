Ipotesi Eriksen-PSG, risponde Pochettino: “È un mercato difficile, non è il momento per parlarne”

Il nome di Christian Eriksen è al centro dei discorsi di mercato riguardanti l’Inter. Il centrocampista danese non è riuscito ad integrarsi al meglio negli schemi di Antonio Conte ed è finito sulla lista dei partenti, ma piazzarlo in una sessione complicata come quella in corso non è affatto semplice.

Una delle piste che l’Inter ha provato a battere è stata quella che portava al Paris Saint Germain, sulla cui panchina si è seduto quel Mauricio Pochettino che ai tempi del Tottenham è stato in grado di valorizzare il numero ventiquattro nerazzurro. La trattativa non è semplice, anche perché Eriksen non sembra rappresentare una priorità assoluta per la formazione transalpina.

Del calciatore danese ha parlato lo stesso Pochettino, nella conferenza di presentazione quale nuovo allenatore del PSG. Riporta RMC Sport: “Adesso non è il momento di parlare delle voci di mercato, perché prima bisogna recuperare tutti i nostri giocatori attualmente indisponibili. Penso che Leonardo farà le scelte migliori per raggiungere i nostri obiettivi, ma questo dal punto di vista economico è un periodo difficile per tutti”.