Sky – Contatto Inter-PSG, ma non c’è interesse per Eriksen. Eder resta una possibilità: il punto

Uno degli affari principali nella sessione invernale di mercato per l’Inter è quello che riguarda Christian Eriksen: arrivato un anno fa e presentato in grande stile quale colpo pregiato, il centrocampista non è riuscito ad inserirsi negli schemi di Antonio Conte ed è nella lista dei cedibili. L’importante stipendio del danese, però, scoraggia le pretendenti, ed al momento al club di Viale della Liberazione non sono arrivate offerte concrete, né in prestito né a titolo definitivo.

Una delle pista che è sembrata aprirsi nei giorni scorsi è quella relativa al Paris Saint Germain, dove si è seduto in panchina quel Mauricio Pochettino che rappresenta un grande sponsor di Eriksen. Il tecnico però ha smentito contatti per il centrocampista, tergiversando su una domanda postagli in conferenza stampa.

Stando a quanto riportato da Sky Sport le due società si sono sentite, ma il Paris Saint Germain ha chiarito di non aver fatto girare voci riguardanti l’interesse per il giocatore. Eriksen, infatti, al momento non rappresenta una priorità per il club.

Capitolo Eder. Afferma Gianluca Di Marzio: “Come detto ieri è un’opportunità che l’Inter valuterà ancora nei prossimi giorni. Ricordiamo però che se non esce Pinamonti in attacco la formazione nerazzurra non può inserire ingaggi pesanti e soprattutto pagare altri cartellini. Il giocatore piace a Conte ed ha dato l’ok a venire a Milano, quindi la soluzione è lì pronta per l’uso”.

