GdS – Inter, Pochettino apre ad Eriksen: possibile lo scambio con Paredes

Nonostante le smentite dei giorni passati, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino su precisa domanda che riguardava Christian Eriksen non ha escluso un suo possibile interesse, dicendo: “Non voglio parlare delle voci di mercato. Devo valutare la situazione dei vari infortunati e di chi potrà recuperare. La situazione mondiale sanitaria ha pesanti conseguenze per tutti. Parlo costantemente con il d.s. Leonardo, e il Psg è anche un club che segue molti giocatori: alla luce di tutto ciò prenderemo la miglior decisione per raggiungere i nostri obiettivi”.

Il tecnico argentino potrebbe dunque riabbracciare il trequartista danese, come specificato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, anche perché l’Inter – che non ha comunque voglia di svendere il calciatore sul mercato – ha intenzione di risparmiare sul pesante ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione. Per questo motivo la strada più percorribile pare essere uno scambio alla pari con Leandro Paredes, calciatore funzionale alla formazione di Antonio Conte e con un ingaggio di gran lunga inferiore.

La trattativa rimane comunque non semplice ed allo stato attuale ufficialmente il Paris Saint Germain non ha ancora mosso passi concreti. Vale invece la pena ricordare i colloqui già avuti dall’agente di Eriksen con Ajax e Wolverhampton, anche se l’unico vero club interessato dalla Premier League resta il West Ham. Insomma, al momento all’Inter non sono pervenute offerte, ma l’impressione è che qualcosa possa presto muoversi con le parti in causa che spingono verso la stessa direzione.

