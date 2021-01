Mercato – Inter in cerca di un attaccante: Gervinho il preferito, Eder non scalda

Non si arresta la ricerca dell’Inter sul mercato per un quarto attaccante. Come ribadito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, i nomi in cima alla lista nerazzurra restano quelli di Gervinho ed Eder. Tra i due, però, è soprattutto il velocissimo ivoriano il preferito di Antonio Conte, in quanto per caratteristiche potrebbe davvero diventare un valore aggiunto per la sua rosa soprattutto a partita in corso. Imprevedibilità e capacità di saltare l’uomo nell’uno contro, qualità che al momento all’Inter mancano, sono infatti le principali armi che Gervinho può offrire alla formazione interista.

Sullo sfondo resta invece il nome di Eder, cavallo di ritorno attualmente sotto contratto con il Jiangsu Suning, club di proprietà della famiglia Zhang. In questo caso il tecnico Conte avrebbe il vantaggio di conoscere già il ragazzo dopo averlo allenato in nazionale con buonissimi risultati, ma dopo un biennio trascorso in Cina vi sono chiaramente non pochi dubbi sulle condizioni del ragazzo. Ad ogni modo, tutta pare legato all’uscita di Pinamonti, per il quale Benevento e Bologna potrebbero muoversi presto. Ma se qualcosa si muoverà davvero, attenzione alle occasioni last minute.

