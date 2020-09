Mercato – Il Parma in vantaggio nella corsa per Esposito: chiesta una sola garanzia

Sono numerose le squadre che in questa sessione di calciomercato si sono fatte avanti per ottenere il prestito di Sebastiano Esposito, talento dell’Inter che tanto bene ha fatto quando ha avuto la possibilità di mettersi in mostra. Fra tutti i club che hanno mostrato interesse per il giovane attaccante, stando a quanto riportato da Alfredopedulla.com, in vantaggio c’è il Parma di Fabio Liverani, che si è mossa con più decisione.

Dopo una stagione passata crescendo sotto l’ombra di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, Esposito ha bisogno di un club nel quale trovare maggiore spazio. Per questo motivo prima, di completare qualsiasi trattativa, bisognerà chiarire quante saranno le presenze concesse al giovane attaccante: è questa l’unica garanzia richiesta.

