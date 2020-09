Vidal, tutto fatto. Raggiunto l’accordo, nessun indennizzo al Barcellona: i dettagli dell’affare

Dopo giorni di logorante attesa, in cui tutti sapevano che Arturo Vidal sarebbe arrivato all’Inter senza che però ci fossero reali passi avanti nella trattativa di mercato, si è giunti ad un punto di svolta. Stando a quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, manca solo qualche passaggio burocratico, poi il cileno sbarcherà a Milano.

A Barcellona tutti sanno che il giocatore, ieri non convocato per la prima uscita stagionale, andrà via ed anche l’accordo con il club per liberare il calciatore dall’esoso contratto che lo lega ai catalani è stato raggiunto. Il giorno dell’arrivo in Italia non sarà oggi, ma da domani ogni momento potrà essere quello buono.

L’Inter non verserà nessun indennizzo al Barcellona, dato che Vidal ha rinunciato a quasi tutti i 2,4 milioni che avrebbe dovuto ricevere dalla società catalana. Proprio per questo motivo non è escluso che il club nerazzurro possa ritoccare verso l’alto le cifre del contratto già pattuite con il cileno.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<