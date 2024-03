L’Inter è già nel futuro: prenotato l’erede di Mkhitaryan

L’Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio mantiene la predisposizione a programmare il futuro e si spinge già in avanti. Dopo aver definito gli ingaggi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski per la stagione 2024-25 guarda addirittura al 2026, anno in cui scadrà il contratto di Henrikh Mkhitaryan rinnovato alla fine di dicembre.

Il centrocampista polacco attualmente al Napoli si giocherà probabilmente il posto con l’ex Roma nella prossima stagione, mentre a destra il dualismo sarà quello tra Barella e Frattesi. Nel 2026, tuttavia, l’insostituibile Mkhitaryan avrà 37 anni e la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno per capire chi possa prenderne il posto.

Il profilo in pole position è di fatto già in casa e risponde al nome di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 che l’Inter ha ceduto al Bologna nella scorsa estate per 5 milioni di euro. Il canterano nerazzurro sta disputando un’ottima stagione e la dirigenza di Viale della Liberazione di fatto ha già deciso di esercitare la clausola di recompra prevista nel 2025: i nerazzurri verseranno nelle casse dei rossoblù 12 milioni di euro per riportare Fabbian a Milano.

A quel punto, mancherà un anno all’addio di Mkhitaryan. Secondo Tuttosport, Marotta e Ausilio a quel punto decideranno il futuro del classe 2003, anche tenendo conto dei suoi progressi: possibile una permanenza immediata, un nuovo prestito annuale prima di affidargli la pesante eredità dell’armeno oppure una cessione con tanto di corposa plusvalenza.