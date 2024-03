Main sponsor, c’è una novità: cosa cambia per l’Inter

Dopo l’interregno di Paramount, l’Inter sembra ormai aver definito l’accordo con il nuovo main sponsor: sarà Betsson Group, colosso svedese nel settore delle scommesse che in Italia ha fra i marchi di punta StarCasinò. L’intesa dovrebbe essere quinquennale per una cifra vicina ai 30 milioni a stagione che finiranno nelle casse nerazzurre.

Rispetto a quanto si è detto nelle scorse settimane, però, potrebbe esserci una novità. Il Decreto Dignità vigente in Italia, infatti, vieta ai club le sponsorizzazioni di aziende nel settore del gioco e delle scommesse. Per questo motivo, sulle maglie dell’Inter sarebbe dovuta finire la scritta “StarCasinò.Sport“, considerato un brand di intrattenimento.

Secondo Tuttosport, però, Betsson vuole che sulle divise nerazzurre campeggi il nome della capogruppo e non di una delle sue controllate. La società svedese, infatti, è conscia della visibilità internazionale acquisita dall’Inter nell’ultimo periodo, specialmente dopo la finale di Champions League, la straordinaria stagione in corso e la partecipazione già assicurata al prossimo Mondiale per Club 2025.

Per questo motivo, sulla maglia dell’Inter comparirà direttamente il marchio “Betsson” oppure “Betsson.Sport“, divisione relativa alle notizie sportive.