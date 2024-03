Quinta punta, è lotta a due. “L’Inter ora deve scegliere”

L’Inter sembra decisa a dotarsi di cinque punte per la prossima stagione, a differenza di quanto fatto nel biennio di Conte e nel triennio di Inzaghi, quando gli attaccanti a disposizione sono sempre stati quattro. Il motivo della scelta ha a che fare con il numero di partite per il 2024-25, destinato ad aumentare vista la riforma della Champions League e la partecipazione al Mondiale per Club in estate.

Secondo Tuttosport, i nerazzurri hanno già deciso quattro dei futuri interpreti del reparto: si tratta degli attuali titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram, oltre a Marko Arnautovic e al parametro zero Mehdi Taremi, che dal 1° luglio sbarcherà a Milano da svincolato dopo l’esperienza al Porto.

Per quanto riguarda la quinta punta, la lotta è a due: Marotta e Ausilio dovranno scegliere fra Alexis Sanchez e Valentin Carboni. Il destino del cileno sembrava segnato, ma le ultime prestazioni starebbero facendo riflettere la dirigenza nerazzurra su un eventuale rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Per quanto riguarda l’argentino classe 2005, di 17 anni più giovane rispetto al Nino Maravilla, in Viale della Liberazione si continuerà a valutare il processo di crescita al Monza, dove è stato destinato in prestito secco la scorsa estate: mossa fin qui rivelatasi vincente, visti i progressi di Valentin (20 presenze, 2 gol e 4 assist). L’Inter potrebbe optare per un nuovo prestito oppure riportarlo subito alla base.

Di certo c’è che, anche per caratteristiche tecniche (entrambi sono più numeri 10 che attaccanti puri), Sanchez e Carboni sono alternativi e i nerazzurri dovranno scegliere. La terza ipotesi citata dal quotidiano torinese porta invece all’addio del cileno e contemporaneamente al nuovo prestito per l’argentino, con l’Inter che acquisterebbe una quinta punta.