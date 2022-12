Mercato – Inter, offerta a gennaio per Gagliardini: è un ritorno di fiamma

Il centrocampista nerazzurro potrebbe dire addio nella prossima finestra

Antonio Siragusano

In un mercato che si prevede povero di colpi per l'Inter, a poter risvegliare l'interesse nerazzurro potrebbe essere solamente un'uscita a gennaio. Tra i principali indiziati, difficilmente il club si priverà già a gennaio di un calciatore importante come Denzel Dumfries, mentre nel caso del Tucu Correa sono soprattutto le offerte a non manifestarsi. A sorpresa, però, chi sembra stia suscitando parecchio interesse sul mercato italiano è Roberto Gagliardini.

Il centrocampista dell'Inter, in scadenza di contratto, è stato nelle scorse settimane oggetto di sondaggio da parte di Monza e Cremonese. Come scritto questa mattina da La Stampa, però, nei prossimi giorni potrebbe soprattutto provarci il Torino. Il club granata vede in Gagliardini un colpo importante per la squadra di Juric e vorrebbe offrire al ragazzo la possibilità di un rilancio. Dopo averci già provato la scorsa estate, i granata hanno intenzione di portare a fondo sul serio l'operazione con i nerazzurri.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Al netto della stima che Simone Inzaghi nutre nei suoi confronti, è evidente che Roberto Gagliardini non fa più parte da diverso tempo dei piani futuri dell'Inter e che non rinnoverà il suo accordo entro il termine della stagione. A sei mesi dalla scadenza, il club nerazzurro potrebbe incassare dalla sua cessione un bottino da circa 5 milioni di euro. In virtù delle difficoltà della società ad investire in entrata, per riempire il vuoto numerico che andrebbe a lasciare la cessione di Gagliardini si potrebbe pensare ad un'operazione in prestito secco fino al termine della stagione.