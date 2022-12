Inter, si fa male de Vrij! Brozovic si taglia le vacanze, si rivede anche Correa

Il difensore olandese si è fermato dopo un colpo subito in allenamento

Antonio Siragusano

Novità importanti giungono da Appiano Gentile dove l'Inter prosegue ad alti ritmi il lavoro in allenamento verso la ripresa del campionato. Il primo aggiornamento dopo la mattinata, però, riguarda un calciatore che non ha preso parte all'ultima seduta per un infortunio. Si tratta di Stefan de Vrij, momentaneamente ai box per un trauma contusivo rimediato in un contrasto che lo terrà fuori per qualche giorno alle prese con un lavoro personalizzato.

La migliore notizia, invece, riguarda il rientro a Milano di Marcelo Brozovic. Con due giorni d'anticipo, infatti, il centrocampista croato ha deciso di tagliarsi le vacanze post-mondiale ed ha già iniziato un percorso di riatletizzazione per tornare a disposizione già in vista dell'amichevole contro il Sassuolo del 29 dicembre. Infine, come riportato da calciomercato.com, sia D'Ambrosio che Correa hanno ricominciato a lavorare in gruppo e potrebbero essere presenti per l'ultimo test del 2022.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

I recuperi di Correa e D'Ambrosio saranno fondamentali soprattutto nei primi due mesi del 2023, quando il calendario nerazzurro sarà ricco di impegni ufficiali. Il ritorno anticipato ad Appiano di Brozovic conferma il grande attaccamento del croato ai colori interisti e la voglia di ritrovare un ruolo da protagonista a centrocampo. Per quanto riguarda l'infortunio di de Vrij, invece, potrebbero essere sufficienti pochi giorni di riposo e dovrebbe tornare a disposizione già per Inter-Napoli del 4 gennaio. In ogni caso Inzaghi sa di poter fare affidamento su Francesco Acerbi, decisamente avanti di condizione rispetto all'olandese.