Quanto guadagneranno Inter e Milan dai diritti TV per la Supercoppa Italiana

Inter e Milan si contenderanno la Supercoppa Italiana mercoledì 18 gennaio 2023, in Arabia Saudita, al King Saud University Stadium. Il match inizierà alle ore 20 italiane e metterà in palio il trofeo conteso, in partita secca, dalla squadra vincitrice del campionato di Serie A (in questo caso, il Milan) e quella vincitrice della Coppa Italia (in questo caso, l'Inter). Secondo il quotidiano economico finanziario Investireoggi.it, l'incasso per le due squadre dai diritti TV della partita sarà arricchito da un nuovo bonus.