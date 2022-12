De Vrij-Inter, trattativa rinnovo ferma: due big europee alla finestra

Il centrale olandese, però, è chiamato a risposte importanti sul campo nella seconda parte di stagione

Simone Frizza

Il contratto di Stefan de Vrij con l'Inter scade nel prossimo mese di giugno, ma per il momento le trattative per il suo rinnovo sono ferme. In quest'ottica, Tottenham e Atletico Madrid starebbero monitorando la situazione con grande attenzione. È questa la notizia riportata in Olanda da Voetbal International, che peraltro fa il paio con quella di 1908.nl che cita anche il Feyenoord come possibile pretendente. Il club olandese però sognerebbe de Vrij a gennaio, opzione che attualmente risulta essere molto complessa.

Del futuro di de Vrij aveva parlato recentemente anche il suo agente, Federico Pastorello, indicando come riferimento temporale per eventuali sviluppi i mesi di febbraio e marzo, definiti "un buon momento per fare determinate scelte". Lato Inter aveva trovato conferme la notizia di una proposta di rinnovo biennale avanzata alle stesse cifre di ingaggio attuali (circa 3.8 milioni netti, ovvero circa 7 lordi), ma il reparto difensivo è quello al momento con più punti di domanda, quindi sbilanciarsi su conferme e addii ad oggi è complesso. Skriniar, de Vrij, D'Ambrosio e Darmian sono in scadenza, ai quali si aggiunge il prestito di Acerbi che andrà eventualmente ridiscusso con la Lazio.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Alla luce delle ultime due stagioni di de Vrij, apparso in evidente calo rispetto al passato, vanno fatte riflessioni importanti sulla sua posizione nell'Inter. Rinnovargli il contratto per altri due anni a queste cifre significa indirettamente confermarlo come titolare indiscusso del ruolo. Non farlo, invece, libererebbe spazio a bilancio ma costringerebbe ad acquistare un sostituto dal mercato, che per forza di cose non potrebbe essere low-cost. Ad ogni modo, gli sviluppi che emergeranno dalle situazioni dei colleghi difensori, Skriniar su tutti, potrebbero indirizzare con forza il futuro di de Vrij più vicino o più lontano da Milano.