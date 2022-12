Dove vedere Sassuolo-Inter: diretta tv e streaming del match

Le informazioni necessarie per seguire l'amichevole

Dopo la vittoria contro la Reggina, l' Inter tornerà in campo giovedì 29 dicembre contro il Sassuolo , al Mapei Stadium. Si tratterà dell'ultimo test amichevole dei nerazzurri prima della ripresa delle competizioni ufficiali. La gara inizierà alle ore 17 .

La partita si giocherà giovedì 29 dicembre alle 18. La sfida, a differenza delle precedenti, sarà trasmessa in televisione su Sky Sport , sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Calcio (numero 202).

In diretta streaming, invece, sono disponibili i servizi di Sky (Sky Go e NOW TV).