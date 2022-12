Mercato – Smalling, ultimatum Roma: può partire a zero. Inter in attesa

Dentro o fuori. La Roma non intende partecipare ad aste e aspetta la risposta da Chris Smalling all'ultima offerta di rinnovo. In scadenza di contratto a fine stagione, il difensore inglese tra pochi giorni potrà accordarsi con un nuovo club e firmare un pre-contratto per cambiare squadra in estate a parametro zero.

L'Inter è interessata a Smalling ma non vuole partecipare ad aste né essere utilizzata dall'entourage del giocatore per far lievitare la proposta di rinnovo della Roma. Se si libererà a zero, la dirigenza nerazzurra potrebbe entrare in scena. Ma prima ci sono altre situazioni in casa Inter da sistemare: da Skriniar a de Vrij e Acerbi.