Scalvini, affare rimandato. Ma il canale Inter-Atalanta è aperto

Giorgio Scalvini è in questo momento l'obiettivo numero uno per l'Inter in difesa. In attesa di novità su Skriniar, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare a prescindere sul giovane difensore dell'Atalanta. Quasi impossibile poter pensare di anticipare il colpo a gennaio, viste anche le dichiarazioni del presidente Percassi che per ora lo ha blindato, ma per giugno la pista è aperta.