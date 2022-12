INDISCREZIONE PI – Altro che pedina di scambio: ecco il piano dell’Inter per Fabbian

Il gioiellino nerazzurro potrebbe presto rientrare alla base

Pietro Magnani

Fabbian, centrocampista dell'Inter in prestito alla Reggina, finora si è dimostrato un prospetto importante, capace di siglare già 5 reti in Serie B. Il ragazzo nelle ultime settimane è stato spesso accostato a trattative di mercato, soprattutto quella legata a Scalvini dell'Atalanta, come possibile pedina di scambio. Tuttavia, stando a quanto raccolto in esclusiva da Passione Inter, pare proprio che il destino del ragazzo possa essere un altro.

Da quanto raccolto dalla nostra redazione infatti, pare che, al momento, l'Inter non abbia alcuna intenzione di cedere a cuor leggero il proprio gioiello, specie dopo aver già rinunciato in estate a Cesare Casadei. L'Inter vuole tenere Fabbian sotto il suo controllo e l'intento al momento è quello di girarlo in prestito ad una squadra di Serie A per la prossima stagione. Ai nerazzurri sarebbero già pervenute diverse richieste a riguardo e si sta vagliando la soluzione migliore per tutti.

L'obbiettivo è quello di farlo maturare già in Serie A, per poi farlo rientrare alla base e farlo diventare un pilastro della prima squadra. Si allontana quindi, parrebbe, l'ipotesi di un suo utilizzo per arrivare ad altri giocatori, Scalvini in primis.