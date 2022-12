Dove vedere Reggina-Inter: diretta tv e streaming del match

Le informazioni necessarie per seguire l'amichevole

Dopo il pareggio a Siviglia contro il Betis, l' Inter giovedì 22 dicembre, alle 18, affronterà la Reggina , offrendo quindi uno scontro tra fratelli in panchina. I calabresi sono infatti allenati da Pippo Inzaghi , fratello del tecnico nerazzurro, Simone.

DOVE VEDERE REGGINA-INTER

La partita si giocherà giovedì 22 dicembre alle 18. La sfida, come le precedenti, sarà visibile esclusivamente in diretta streaming a pagamento (3,49 Euro). Questa volta però, anziché sulla pagina ufficiale Facebook del club nerazzurro, sarà trasmessa sulla piattaforma streaming Recast, su cui l'Inter, unico club in Italia, è sbarcata lo scorso agosto.