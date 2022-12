Inter, il rinnovo di Skriniar si complica: aumenta la concorrenza estera

Era inevitabile che, dopo tanto tira e molla succedesse. La situazione Skriniar , per quanto ci sia ancora ottimismo, diventa più delicata ogni giorno che passa. Più si avvicina la scadenza del contratto infatti e più l' Inter rischia di perderlo a parametro zero, dopo aver rifiutato più di 50 milioni solo qualche mese fa. Naturalmente più la scadenza si fa presente e più si fanno avanti le big europee a bussare alla porta dello slovacco.

Pare che ormai non ci sia solo il PSG, che non ha mai abbandonato del tutto la pista, sulle tracce del difensore. Secondo quanto riferito da Marco Barzaghiprima e da Fabrizio Romano infatti, pare che diversi club inglesi ormai abbiano messo nel mirino Skriniar. Era inevitabile che, annusando il colpaccio a parametro zero imminente, le big si sarebbero fatte avanti, e così è stato. Senza dimenticare che, come emerso dal nostro video odierno, anche il Real Madrid è da tenere in considerazione. Insomma tutti vogliono Skriniar e l'Inter è sempre più in difficoltà.