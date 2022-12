L’Inter punta forte su Scalvini: il punto della situazione

I nerazzurri lo considerano un obbiettivo primario

Pietro Magnani

Scalvini non è semplicemente uno dei tanti nomi accostati all'Inter. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter infatti, il giovane difensore dell'Atalanta è al momento l'obbiettivo più concreto per la difesa nerazzurra, a prescindere da quale sarà il destino dei giocatori in bilico.

Skriniar e De Vrij non hanno ancora rinnovato, ma questo non sembra intaccare in alcun modo la trattativa per il difensore della Dea. Scalvini è l'obbiettivo primario a prescindere dal loro destino: anche qualora rinnovassero entrambi, si cercherebbe comunque di portare a Milano il giovane gioiellino dell'Atalanta. A Passione Inter risulta però che, al momento, l'Inter non voglia inserire nell'operazione il giovane Fabbian.

Il centrocampista infatti è considerato un prospetto di qualità, che potrebbe anche presto far parte della prima squadra. Per questo si cercherà in ogni modo di trattenerlo. Certo, se l'Atalanta si dimostrasse irremovibile e volesse a tutti i costi l'ex Primavera nerazzurro, allora l'Inter potrebbe anche cedere per arrivare al suo obbiettivo principale, Scalvini. I prossimi mesi in tal senso saranno roventi, ma una cosa è certa: l'Inter non vuole perdere l'occasione di mettersi in casa uno dei più promettenti giocatori italiani in circolazione.