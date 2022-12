GdS – Lautaro Martinez chiude al mercato: tante voci, ma vuole l’Inter. Messaggio ai dirigenti

All'Inter si sente a casa e anche di fronte alle voci delle ultime settimane avrebbe ribadito alla dirigenza la sua intenzione di non cambiare aria. A meno che non arrivino offerte che convincano la società a metterlo in vendita, con Lautaro non si ripeterà un altro caso Hakimi o Lukaku , dove la volontà del giocatore ha fatto la differenza nel trattare la cessione, scrive la Gazzetta.

Dichiarazione importante, se verrà poi confermata nei fatti. Ad oggi Lautaro è l'unico vero asset in attacco all'Inter per il prossimo futuro, considerando che Lukaku è in prestito, Dzeko in scadenza di contratto e non più giovanissimo e Correa da considerarsi in uscita.