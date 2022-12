Lautaro Martinez pronto al rientro: il piano verso Inter-Napoli

I meritati festeggiamenti per il trionfo Mondiale stanno per volgere al termine. Lautaro Martinez ora è pronto a riprendersi l' Inter e prepara un programma intensivo di lavoro per farsi trovare pronto al via della seconda parte di stagione.

Il ritorno in Italia dell'argentino è previsto per giovedì 29 dicembre, giorno in cui la squadra di mister Simone Inzaghi affronterà in amichevole il Sassuolo a Reggio Emilia. Lautaro chiaramente non sarà della partita, ma venerdì sarà in campo ad allenarsi nel giorno di riposo dei compagni. Da lì in poi, senza sosta, cinque giorni pieni di allenamenti per puntare a Inter-Napoli del 4 gennaio.