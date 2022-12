GdS – Dumfries sacrificato? L’Inter è pronta a tornare su Mazraoui

Che Denzel Dumfries possa essere il sacrificio eccellente sull'altare dei conti è cosa nota, ma attenzione alle tempistiche, che fanno tutta la differenza del mondo. L'Inter da tempo registra i corteggiamenti per l'esterno olandese, soprattutto dalla Premier League ma non solo. Il piano originale prevede di valutare una cessione dell'ex PSV soltanto in estate, per non stravolgere la rosa a disposizione di Simone Inzaghi a stagione in corso. Il mondiale però rischia di stravolgere gli equilibri e costringe a rivalutare i programmi.