Nuova offerta del Psg per Skriniar: le ultime sul rinnovo con l’Inter

Si è trasformata a tutti gli effetti in una telenovela infinita la storia che riguarda il rinnovo tra Milan Skriniar e l' Inter . Il club nerazzurro ha concesso al calciatore qualche giorno in più per riflettere sull'ultima proposta presentata ai suoi agenti, spostando la deadline ad inizio 2023. Come riportato quest'oggi da Sportmediaset, dall'ottimismo iniziale dei mesi scorsi si è passato ad un pessimismo crescente, testimoniato poi dalla mancata risposta del calciatore.

Uno sforzo che potrebbe comunque non essere sufficiente alla luce delle ultime indiscrezioni circolate dalla Francia. Sembra infatti che il Paris Saint Germain, sulle tracce di Skriniar dalla scorsa estate, vorrebbe proporre un bonus commissione molto alto, oltre ad un contratto faraonico da 9,5 milioni l'anno. Entro le prime due settimane del 2023, quando il difensore dovrà dare una risposta definitiva all' Inter , la situazione sarà più chiara.

Come ripetuto più volte, la possibilità di perdere Milan Skriniar a costo zero evidenzia una gestione imperfetta da parte dei dirigenti nerazzurri. Mai come oggi il futuro del centrale slovacco è pieno di incognite e la possibilità di un addio da Milano inizia a farsi sempre più concreta. Oltre al forte legame che si è instaurato negli ultimi anni, rimarrebbe senz'altro il rammarico per non aver valorizzato economicamente la cessione di uno dei più forti centrali del campionato italiano: 70 milioni di rimpianti che ad oggi l'Inter proprio non può permettersi.