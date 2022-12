Repubblica – Inter, via un top a centrocampo per Mac Allister: scenario da paura

Il centrocampista argentino è stato tra i migliori dell'ultimo Mondiale

Antonio Siragusano

Tra le rivelazioni dell'ultimo Mondiale, Alexis Mac Allister è pronto ad infiammare il calciomercato. Il centrocampista argentino campione del mondo, però, potrebbe rimanere al Brighton almeno fino al termine della stagione prima di far scatenare un'asta nei suoi confronti. Oltre all'Inter, che già da qualche mese aveva iniziato a seguire il ragazzo, di recente si sono iscritti alla corsa anche top club come Liverpool, Benfica, Borussia Dortmund e Juventus.

Il prezzo del cartellino è ovviamente schizzato in alto dopo la straordinaria esplosione in Qatar, sino a toccare una quota che oscilla tra i 35/40 milioni di euro. Nel caso dei nerazzurri non sarà affatto semplice raggiungere quella cifra senza alcun sacrificio in uscita. Per questa ragione, come spiegato questa mattina da la Repubblica, l'Inter potrebbe tentare l'assalto a Mac Allister il prossimo giugno solamente cedendo Nicolò Barella qualora fosse costretta a farlo.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Il talento di Mac Allister, apprezzato soprattutto nei Mondiali di Qatar 2022, è indiscutibile. Un centrocampista che per valori umani e caratteristiche tecniche ci starebbe perfettamente in una squadra come l'Inter. Se il suo eventuale arrivo verrà realmente vincolato ad una possibile uscita di Barella in mezzo al campo, a quel punto la scelta andrebbe a ricadere ovviamente sull'italiano. L'ex Cagliari, oltre ad un interismo innato, è diventato un leader dello spogliatoio negli ultimi anni, un capitano senza fascia di cui allenatore e compagni non possono proprio fare a meno. Uno di quei calciatori che scalda i tifosi e che ambisce a diventare una vera e propria bandiera del club.