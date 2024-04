Gudmundsson, nuovo contatto Inter-Genoa: la mossa dei nerazzurri

L’Inter cerca un nuovo attaccante e, nonostante sia stato proposto un vecchio pallino dalla Premier League, il principale obiettivo rimane Albert Gudmundsson del Genoa, ritenuto ideale per caratteristiche e profilo alle esigenze della rosa. Arrivare all’islandese rimane però complicato, vista l’ottima stagione in Liguria e il prezzo che inevitabilmente si adatta alle prestazioni.

Il Grifone chiede almeno 30 milioni di euro per privarsi della sua punta e questo il club nerazzurro lo sa. Al tempo stesso, Marotta e Ausilio sono forti della preferenza del giocatore, che vorrebbe rimanere in Italia e gradirebbe il trasferimento a Milano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane si sono verificati dei nuovi contatti fra Inter e Genoa, con i nerazzurri che hanno chiesto tempo alla controparte per arrivare all’offerta adeguata.

La dirigenza ha ricevuto le linee guida da Zhang sul prossimo calciomercato, sostanzialmente uguali a quelle dell’estate scorsa: il saldo fra entrate e uscite dovrà fare zero e chiudersi in pareggio. Per questo il club studia un modo per arrivare ai 30 milioni tramite alcune cessioni minori, visto che il bilancio non impone la necessità di privarsi dei pezzi grossi. Al tempo stesso, Marotta e Ausilio sanno che Gudmundsson piace tanto in Premier League: temporeggiare eccessivamente può far cambiare idea al giocatore, spinto dalle ricche offerte economiche dei club inglesi.