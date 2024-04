Nuovo attaccante, proposto un vecchio pallino. “All’Inter piace da anni”

L’Inter si è messa in testa, a ragion veduta, di prendere un altro attaccante nel prossimo calciomercato estivo. L’idea in Viale della Liberazione è che Taremi – già ingaggiato a zero – non basterà per la prossima stagione, a fronte dell’addio sicuro di Sanchez e del rendimento insufficiente di Arnautovic. Da giorni ormai sembra che il principale obiettivo in casa nerazzurra sia Albert Gudmundsson, ma all’Inter è stato recentemente proposto un vecchio pallino proveniente dalla Premier League.

Si tratta di Anthony Martial, punta del Manchester United che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e diventerà appetibile a parametro zero. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il legame con i Red Devils non sarà rinnovato e il francese è già alla ricerca di una nuova sistemazione dopo nove anni in Premier League, inframmezzati da un prestito semestrale al Siviglia nel 2022.

Il nome del francese classe 1995, per caratteristiche e per potenziale salario, esclude ovviamente Gudmundsson: l’Inter non può prenderli entrambi. Su Martial ci sono grossi interrogativi legati alla continuità di rendimento, anche perché arriva da stagioni difficili allo United, ma una cosa è certa: all’Inter piace da anni e l’ultimo tentativo – non a caso – risale a pochi mesi fa, durante il calciomercato invernale. Al momento, il giocatore ha altre tre offerte sul tavolo: può trasferirsi al Fenerbahce in Turchia oppure ritornare a “casa”, visti gli interessi di due importanti club in Francia.

Valutazioni in corso, dunque. Anche se l’impressione è che il preferito rimanga Gudmundsson, sul quale però ci sono anche gli occhi della Premier League e – a differenza di Martial – richiederebbe un esborso per il cartellino di almeno 30 milioni di euro.