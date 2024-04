VIDEO – Bento è un muro: le parate multiple sono impressionanti

Bento Matheus Krepski continua a impressionare e l’Inter sorride a metà, vista la valutazione che inevitabilmente si alza.

Il portiere che tanto piace al club nerazzurro per il prossimo calciomercato estivo si è messo nuovamente in mostra ieri sera nella partita fra il suo Athletico Paranaense e il Maringà, terminata 3-0 per i padroni di casa. Di seguito il video di una serie di parate nella stessa azione, nel quale si può ammirare il classe 1999 avventurarsi con successo in uscita dopo aver compiuto un paio di grandi interventi.