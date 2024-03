1 di 7

L’eliminazione in Champions League non può essere soltanto un motivo di rammarico, ma deve rappresentare anche una spinta per ripartire e per migliorarsi. La brutta serata di Madrid ha fatto capire definitivamente all’ambiente Inter che la coperta in attacco, dietro Lautaro e Thuram, è troppo corta. Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra è orientata a privarsi sia di Arnautovic che di Sanchez.

A questo punto, dunque, l’ingaggio del solo Taremi – che sbarcherà a Milano dal 1° luglio – non basterà. A Simone Inzaghi serve un altro attaccante affidabile, anche per attutire l’impatto dell’iraniano con la Serie A. La soluzione migliore, in tal senso, sembra proprio quella di accaparrarsi un profilo che conosca già il nostro campionato. Ecco una raffica di nomi per il futuro attacco dell’Inter, tenendo presente che le punte in rosa per la nuova stagione potrebbero essere cinque.

