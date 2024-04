Inter in testa per Gudmundsson. Dall’UK: “Vicino un primo accordo”

Albert Gudmundsson è il principale obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare il reparto d’attacco e la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare un accordo con il Genoa che permetta di anticipare la concorrenza per l’islandese.

Stando a quanto riportato dal sito inglese Caughtoffside, l’Inter non sarebbe lontana dal trovare un primo accordo con i liguri. Nelle prossime settimane, allora, ci dovrebbe essere nuovi contatti per definire meglio le prospettive finanziarie dell’operazione.

Nell’operazione potrebbe essere inserito anche Mattia Zanotti, per il quale il Genoa avrebbe chiesto informazioni. L’esterno nerazzurro potrebbe permettere di abbassare il costo del cartellino di Gudmundsson.

In questo momento, allora, l’Inter sembrerebbe essere davanti alle altre squadre interessate all’islandese, anche se la concorrenza, con il Tottenham in testa, potrebbe avere ancora alcune speranze di inserirsi nella trattativa.