La Gazzetta svela il TERZO Colpo chiesto da Inzaghi all’Inter

L’Inter prepara la lista dei colpi per rinforzare la rosa nella prossima sessione di mercato. I nerazzurri proveranno a intervenire in diversi reparti per soddisfare l’esigenza di Inzaghi di avere più uomini a disposizione per la prossima annata.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, oltre al difensore e l’attaccante, nella lista dei desideri dell’allenatore nerazzurro ci sarebbe anche un altro obiettivo: un portiere. L’idea sarebbe quella di avere un estremo difensore che possa raccogliere in futuro l’eredità di Sommer.

E un nome l’Inter ce l’avrebbe già: si tratta di Bento dell’Athletico Paranaense. Il brasiliano sarebbe un pallino di tutti ad Appiano Gentile e i lavori per portarlo in nerazzurro sono iniziati da tempo.

L’opinione di Passione Inter

L’interesse dell’Inter per Bento è già noto da tempo e le indiscrezioni delle ultime settimane hanno raccontato di un giocatore convinto della possibilità di arrivare a Milanto. Tuttavia, visto anche l’esordio con la nazionale brasiliana c’è il rischio che l’operazione possa farsi più complicata.