Niente Hermoso per l’Inter. Dalla Spagna: “Nessun pensiero”

Nelle ultime settimane si è vociferato di possibili cambiamenti all’interno della difesa dell’Inter, con alcuni dubbi che sarebbero emersi su Acerbi e De Vrij, vista l’età molto avanzata. In virtù di ciò, si era fatta strada l’ipotesi Mario Hermoso, in scadenza con l’Atletico Madrid il prossimo giugno.

Un’occasione a parametro zero che sembrerebbe perfetta sulla carta per i nerazzurri, ma che non sembra essere così calda. Al contrario, come riportato dal giornalista Matteo Moretto, l’Inter non starebbe proprio pensando a Hermoso come possibile rinforzo.

L’opinione di Passione Inter

Hermoso sembra essere un profilo ideale per l’Inter, sia per il possibile ingaggio a costo zero che per la sua versatilità in campo, che gli permetterebbe di ricoprire due ruoli della difesa: il perno del terzetto arretrato e il difensore di sinistra. Da capire, allora, quanto questa smentita sia veriteria o se ci saranno novità nelle prossime settimane.