Casting per il nuovo attaccante: incontro nella sede dell’Inter

L’arrivo di Taremi a parametro zero non sarà l’unico acquisto dell’Inter in attacco nella prossima sessione di mercato. I nerazzurri, infatti, cercheranno almeno un altro rinforzo per aumentare la profondità del reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.

Diversi nomi sono sul tavolo della dirigenza nerazzurra e, come riportato da calciomercato.it, negli scorsi giorni un incontro per con l’agente di Valentin Carboni, Alessandro Moggi. Ma è probabile che in quell’incontro si sia discusso anche di altri nomi da lui rappresentati, come Mateo Retegui, Ciro Immobile e Giovanni Simeone.

Mentre l’argentino è stato già in passato un pupillo di Ausilio, che aveva provato a portarlo in Italia prima di tutti, gli altri due profili avrebbero il gradimento di Inzaghi. In ogni caso, non va dimenticato come i due nomi principali sul taccuino dell’Inter sembrino essere Albert Gudmunsson e Giacomo Raspadori.