L’agente di Carboni incontra l’Inter: le richieste sul suo futuro

Il futuro di Valentin Carboni sarà uno degli argomenti caldi in casa Inter nel prossimo mercato estivo. L’argentino tornerà dal prestito al Monza e i nerazzurri dovranno capire se potrà ricoprire un ruolo nella prossima stagione o se anche il prossimo anno dovrà viverlo lontano da Appiano Gentile, inserito magari nella trattativa per Gudmundsson.

Una decisione delicata, che la dirigenza nerazzurra vuole prendere solo dopo aver fatto tutte le valutazioni del caso. Ecco perché, come riportato da calciomercato.it, ci sarebbe stato un summit nella sede del club con Alessandro Moggi, da poco nuovo agente di Carboni.

Il rappresentante del classe 2005 avrebbe chiesto garanzie per il futuro dell’attaccante, bisognoso di spazio e continuità. L’Inter e Inzaghi, dal canto loro, sembrano intenzionate a prendere una decisione definitiva solo dopo il ritiro della prossima estate.

L’opinione di Passione Inter

Carboni sta convincendo nella sua prima esperienza al Monza e l’ipotesi di una sua permanenza come quinto attaccante è tutt’altro che campata in aria. L’argentino, però, potrebbe anche essere una pedina di scambio importante per raggiungere obiettivi altrimenti economicamente irraggiungibili come Gudmundsson o Buongiorno.