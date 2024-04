Rischio plusvalenza per Thuram. TS: “Operazione alla Onana”

Arrivato a parametro zero la scorsa estate, Marcus Thuram si è imposto subito come uno dei migliori giocatori dell’Inter. Il francese ha messo in mostra tutto il suo potenziale, formando una coppia formidabile con Lautaro Martinez. Un duo sul quale i nerazzurri vorrebbero puntare anche nella prossima stagione.

Occhio, però, alle sirene di mercato. Con le sue qualità tecniche e atletiche, il francese rappresenta un profilo che può sicuramente fare gola a tanti club di alto livello. Secondo Tuttosport, infatti, per Thuram ci sarebbe l’interesse di Arsenal, Manchester United e Paris Saint-Germain.

L’Inter non ha intenzione di dividere la Thu-La, tuttavia, in caso di cessione si realizzerebbe una plusvalenza totale a cifre molto alte, che andrebbe nella stessa direzione di quanto accaduto con Onana nella scorsa stagione.

L’opinione di Passione Inter

L’ipotesi di Tuttosport in merito al futuro di Thuram non trova per ora particolari conferme e, al contrario, si contra con quella che sembra essere la volontà dell’Inter. In ogni caso, al momento attuale, la possibilità di una ricca plusvalenza è sicuramente un fattore del quale la dirigenza deve tenere conto, ma senza dimenticare le ambizioni del progetto sportivo.